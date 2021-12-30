РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 дек. Спасатели Ногинского «Мособлпожспаса» продолжают профилактические мероприятия в местах традиционного выхода жителей Балашихи на лед, напоминая о правилах поведения на водоемах в зимний период, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Любой человек, будь то рыбак или обыкновенный прохожий, выйдя на лед водоема, может попасть в чрезвычайную ситуацию. Обычно опасность подстерегает людей в так называемый период ледостава, когда из-за неустойчивости среднесуточных температур лед остается непрочным. Но и крепкие морозы не всегда являются гарантией его надежности.

По словам начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова, на реках и озерах есть отдельные участки, лед на которых всю зиму остается слабым.

«Это места подводных течений. Обычно над ними лед многослоен и имеет массу воздушных пузырей, которые делают его достаточно хрупким. Наиболее его слабые места также у берегов, около деревьев, коряг, зарослей камыша», - сказал Пестов.

Он добавил, что спасатели Московской областной противопожарной службы проводят профилактическую работу на водоемах в районах своих выездов с целью предупреждения несчастных случаев, связанных с проваливанием людей под лед.

По его словам, им удается держать под контролем более 50 водоемов на территории региона. Спасатели ежедневно замеряют на них толщину льда и проводят профилактические беседы с населением. На сегодняшний день большая часть водоемов имеет достаточно толстый ледяной покров, однако есть места, где льда совсем нет, а есть и с тонким покрытием.

«Уследить за каждым рыбаком, отправляющимся на зимнюю рыбалку, наши работники не имеют возможности. Поэтому важно помнить, что в критической ситуации рассчитывать придется только на собственные силы. И прежде чем рисковать, стоит задуматься, надо ли испытывать судьбу», - заключил Пестов.