РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 дек. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 96 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 33 511 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

977 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области зафиксировано 640 247 случаев инфицирования. Скончался 12 057 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 590 520 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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