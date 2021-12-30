РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. Жителям Подольска напомнили о запрете запусков пиротехнических устройств во дворах многоквартирных домов, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске ранее были определены площадки для использования пиротехнических устройств на период новогодних и рождественских праздников. На территории жилых домов, в том числе расположенных в поселке Сосновый бор, указанные площадки отсутствуют.

«Убедительно просим воздержаться от использования указанных устройств на территории жилых домов, а также просим соблюдать меры пожарной безопасности при украшении домашних елей и квартир», - говорится в сообщении.