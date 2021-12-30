РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 дек. Медицинские учреждения Балашихи во время новогодних праздников будут работать по особому графику, сообщили «РИАМО в Балашихе» в Балашихинской областной больнице.

«Медицинские учреждения городского округа Балашиха в новогодние праздники перейдут на особый режим работы. В праздничные и выходные дни круглосуточный стационар и травмпункт при нем будут работать в штатном режиме. Поликлиники – по особому графику», – сказали в Балашихинской областной больнице.

Режим работы поликлиник 31 декабря, 3, 4, 5, 6, 8 января – с 8:00 до 20:00, 2 и 9 января – с 8:00 до 15:00; 1 и 7 января – выходные дни.

Записаться на прием к специалисту можно через портал «Госуслуги», по телефону 122, а также в самой поликлинике.

В экстренных случаях нужно звонить по телефону скорой помощи 112.