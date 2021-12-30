РИАМО - 30 дек. Закончилась проходка последнего тоннеля на Большом кольце метро. Заключительные работы велись на территории с большим количеством песка и глины, а проходку последнего тоннеля заканчивал щит, который начинал создание БКЛ. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Работы велись в сложных условиях

«ТПМК «Лилия» диаметром 10 метров прошел двухпутный тоннель длиной 1226 м между будущими станциями «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар» БКЛ метро, работы велись в водонасыщенных песках и глинах», – рассказал глава Стройкомплекса.

Он добавил, что завершил работу щит «Лилия», который и начинал проходку тоннелей Большого кольца.

«Символично, что заключительную тоннелепроходку Большой кольцевой линии осуществил самый первый из задействованных на строительстве столичного метро 10-метровый ТПМК. Тоннелепроходческий щит «Лилия» ранее прошел перегоны от «Косино» до «Окской» Некрасовской линии общей длиной 3,7 км, а также связал на протяжении более 3 км открытые в этом году станции «Мневники», «Терехово» и «Кунцевская» на западе БКЛ», – подчеркнул Бочкарев.

Щиты помогли сэкономить время

Глава АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что экономить время и трудовые ресурсы позволяет задействование 10-метровых щитов-гигантов, которые создают двухпутные тоннели. Их же используют и при строительстве тоннелей под водой или парками, где есть определенные ограничения по размещению площадок для строительства дополнительных притоннельных сооружений или венткамер.

На БКЛ щиты использовались для проходки участка на западе, от «Мневников» до «Давыдково». Они же работали и на востоке линии от «Текстильщиков» до переходной камеры между «Кленовым бульваром» и «Каширской».

«Станции этих участков сооружаются с береговыми, а не островными платформами», — уточнил он.

Специалисты займутся обкаткой путей и отделкой станций

Щиты задействовали и при создании станций «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар».

Ранее о завершении проходки тоннелей объявил и мэр Москвы Сергей Собянин. Он отмечал, что пройдены 143 км тоннелей самого большого метрокольца на планете.

Однако, по его словам, впереди еще много работы: строительство и отделка станций, монтаж и наладка оборудования, обкатка путей.

Общая длина БКЛ составит более 70 км, здесь расположится 31 станция, 22 из которых уже доступны для пассажиров.