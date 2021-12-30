РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 дек. Жители микрорайона Опалиха в подмосковном Красногорске пожаловались на каток, залитый ржавой водой, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Нам залили каток. Поражает его цвет – лед просто «ржавый». Заставляет задуматься, что у нас из кранов течет», – сказала корреспонденту «РИАМО в Красногорске» жительница улицы Дежнева Екатерина.

Тему обсудили в городских пабликах в соцсетях. В частности, соответствующий пост разместили в группе «Типичный Красногорск» во «ВКонтакте».

Представитель администрации в комментариях к нему сообщил, что заливка катка производилась технической водой из гидранта.

Корреспонденту «РИАМО в Красногорске» не удалось получить оперативный комментарий в АО «Водоканал».