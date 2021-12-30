РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 дек. Ученики 5 «б» класса лицея №15 Мытищ передали врачам из «красной зоны» Мытищинской городской клинической больницы изготовленные собственными руками снуды и сладкие угощения, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Снуды - разновидность шарфа, ребята изготовили их без ниток и иголок. А все началось с пледа, выполненного по технологии изготовления снуда, который они подарили переболевшему учителю. А потом решили передать частичку тепла и медицинским работникам. Был организован школьный аукцион, на котором снуды реализованы, на вырученные средства были куплены плитки шоколада, конфеты, кофе, другие угощения.

Дети не заходили в корпус больницы. Передача подарков прошла на улице. Гостей приветствовали начальник по медицинской части Филипп Устинов и заместитель главного врача по поликлинической работе МГКБ Максим Максимов.

Учитель математики Людмила Асрутдинова и бабушка ученика 5 «б» класса Николая Берлентинова Ирина Николаевна выразили признательность врачам Мытищинской городской клинической больницы за то, что находятся на передовой борьбы с новой инфекцией.

Врачей также приветствовали ученики 5 «б» класса Николай Барлентинов, Павел Мигунов, Федор Авдеев, Кирилл Шинов, Ян Береза.

«В изготовлении снудов участвовало много учащихся лицея. Еще раз спасибо. Здоровья всем врачам нашим», - отметила Асрутдинова.