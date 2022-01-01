РИАМО - 1 янв. С первого дня 2022 года в Москве заработал единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. В связи с этим в городе вводится единый тариф на вывоз ТКО. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЖКХ столицы.

Таким оператором стало ГУП «Экотехпром», которое занимается ТКО уже свыше двух десятков лет. Оно будет работать на территории всего города. Теперь работа по обращению с ТКО будет строиться по единым правилам.

Специальная программа по разделению отходов была запущена в столице еще 2 года назад. Когда ее внедрили, в Москве начал расти объем вторичного сырья. Тогда во дворах и около социальных объектов разместили 22 тыс. контейнерных площадок с 60 тыс. бронированных контейнеров.

Все больше жителей города сортируют отходы. Важную роль здесь играет не только инфраструктура, но и популяризация раздельного сбора отходов, сознательное отношение к программе, распространение информации среди горожан.