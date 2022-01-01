РИАМО - 1 янв. С 1 января лимит «Пушкинской карты», которая позволяет молодым россиянам экономить на походах в музеи, театры и филармонии, вырос с 3 до 5 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Пушкинская карта» - банковская карта «Мир» от «Почта Банка», доступная юношам и девушкам в возрасте от 14 до 22 лет. На деньги, лежащие на карте, можно приобрести билеты на выставки, спектакли и другие культурные мероприятия.

Для получения пластиковой карты надо зарегистрироваться на портале госуслуг и установить на смартфон приложение «Госуслуги.Культура». В приложении следует запросить создание карты, а затем подтвердить ее выпуск и сделать селфи.

Афишу мероприятий можно смотреть в приложении, на портале «Культура.рф» или на сайтах учреждений культуры. Билет по карте можно приобрести в кассе или онлайн, его нельзя подарить или передать, он является именным.