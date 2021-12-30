РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 дек. В Лосином острове зарегистрировали увеличение популяции кабанов на территории микрорайона Дружба городского округа Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте национального парка Москвы и Подмосковья «Лосиный остров».

Жителей просят быть осторожными, не приближаться к животным и не подкармливать их. Подкормка диких кабанов приводит к их дезориентации и скоплению в населенных пунктах, граничащих с Лосиным островом.

Кабаны проявляют агрессию по отношению к людям и домашним животным. Во избежание несчастных случаев, не стоит приближаться к диким животным, не оставлять пищевые отходы в доступных для них местах.

О случаях встречи с дикими животными жителей просят сообщать по телефону: 8(495)323-88-85.