РИАМО - 1 янв. Работа цирков, зоотеатров, дельфинариев, зоопарков и океанариумов без лицензии запрещена в Российской Федерации с 1 января. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Предполагается, что данный шаг поможет обеспечить содержание животных в хороших условиях.

Ранее сервис SuperJob выяснил, что 42% россиян поддерживают запрет на использование животных в цирковых шоу. Таких зверей предложили отправлять в зоопарки. При этом зоозащитники считают, что за животными гораздо интереснее наблюдать в их естественной среде обитания.