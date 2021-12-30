РИАМО - 30 дек. Столичный Арбитражный суд поддержал решение подмосковного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «ВеллКом-Групп» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в учреждение обратились из МКУ «Централизованная бухгалтерия Коломенского городского округа». Там попросили внести сведения в отношении ООО «ВеллКом-Групп» в реестр недобросовестных поставщиков после одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта на выполнение работ по разработке проектной документации и инженерных изысканий на проведение капитального ремонта здания.

Управление признало действия ООО «ВеллКом-Групп» не соответствующими закону, сведения в отношении общества — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд.

Арбитражный суд отказал ООО «ВеллКом-Групп» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.