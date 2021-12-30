РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 дек. Вечером 29 декабря в деревне Беляниново подмосковных Мытищ не было света, воды и газа больше 4 часов, сообщается в Instagram-аккаунте «Подслушано | Мытищи».

Как отмечается в сообщении, люди мерзли в своих домах. В итоге они просидели без благ цивилизации 12 часов, пока не поставили генераторы, которые ко всему прочему сильно шумят. Жители деревни отмечают, что ситуация не изменилась, у людей все еще нет ни света, ни воды, ни газа. Они опасаются, что Новый год им придется встречать при генераторах.

В материале добавляется, что это уже не первый случай отключения. Деревня Беляниново расположена в Мытищах по левую сторону Осташковского шоссе, примерно в 7 км от МКАД.