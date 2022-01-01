РИАМО - 1 янв. С 1 января большие иностранные IT-компании, суточная аудитория которых достигает 500 тыс. человек, обязаны иметь в России свои филиалы. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

IT-гигантам допускается открыть свое представительство или создать уполномоченное юридическое лицо на территории России.

Если это требование будет нарушено, то к компаниям могут быть применены санкции, начиная от замедления работы их сервисов и заканчивая полной блокировкой.

Как ранее пояснил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, раньше у крупнейших зарубежных IT-компаний была возможность пойти по пути саморегулирования, однако они не выбрали этот вариант, поэтому власти пошли на более жесткие меры.