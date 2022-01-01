РИАМО - 1 янв. Размеры взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах выросли в Москве и Подмосковье с 1 января.

Так, в Московской области минимальный размер взноса увеличился с 9,07 до 12 рублей с квадратного метра. До этого взнос на капремонт в регионе не повышался более 3 лет. В столице повышение составило порядка 1,5 рублей - 20,99 рубля вместо прежних 19,52 рубля.

Чтобы рассчитать итоговую сумму платы за капремонт, необходимо умножить площадь квартиры на величину взноса. Определенные категории жителей имеют право на льготы при оплате капремонта.

В рамках региональных программ капитального ремонта в жилых домах заменяют лифты, утепляют фасады, обновляют инженерные сети, ремонтируют кровлю и проводят другие работы. Это увеличивает стоимость недвижимости.