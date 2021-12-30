РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поздравил подольчан с наступающим Новым годом и пожелал им успехов, сообщается на сайте администрации округа.

«Новогодние праздники являются одними из самых любимых и ожидаемых в каждом доме, они наполнены особой атмосферой добра, уюта, которая объединяет родных и близких теплыми воспоминаниями, подведением итогов и совместными планами на будущее. Мне приятно отметить, что, несмотря на вынужденные ограничения в уходящем году, Московской области удалось сохранить и реализовать важные социальные проекты. Уверен, в наступающем году нас ждет много важных и добрых дел, которые сделают Подмосковье еще более комфортным, успешным, красивым и экологически чистым регионом», - говорится в тексте поздравления.

Фетисов пожелал жителям округа доброго здоровья и благополучия, успехов в делах и ярких побед, исполнения самых смелых желаний, праздничного настроения и отличной спортивной формы.

«Пусть 2022 год будет наполнен интересными и радостными событиями, важными достижениями и новыми возможностями», - заключается в материале.