РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 дек. На ледовой арене имени Третьяка в подмосковном Щелкове с 31 декабря и до 2 января пройдут массовые катания на коньках, сообщается на сайте арены.

31 декабря катания пройдут с 12:45 до 13:45, 1 и 2 января - с 14:00 до 15:00, с 16:30 до 17:30 и с 19:30 до 20:30. Кроме того, 31 декабря с 11:00 до 12:00 пройдет «Добрый час», в ходе которого покататься бесплатно смогут школьники, студенты, многодетные семьи, дети-сироты и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Посещение сеансов возможно только по предварительной записи. Количество мест ограничено. Запись по телефону: 8(496)250-07-88.