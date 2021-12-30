РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 дек. В четверг в Мытищинском лесопарке открылся каток по губернаторской программе «Зима в Подмосковье», передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Каток располагается рядом со стартовой площадкой, у входа со стороны Пироговского шоссе.

«Получилась очень хорошая площадка с освещением, лавочками. Также недалеко есть теплая раздевалка. Надеемся, что этот каток, как и лыжня, будет востребован среди наших жителей. Он будет работать практически круглосуточно. У нас уже есть 20 пар коньков для проката - 10 мужских, 5 женских и 5 детских. И если будет спрос мы их будем докупать», - сказал заместитель главы администрации горокруга Владимир Агеев.

Каток бесплатный. Пункт проката работает с 8:00 до 22:00, телефон: 8(495)584-09-70.

«Хочу выразить благодарность сотрудникам МЧС муниципалитета, которые по обращению администрации и просьбе жителей приложили усилия и помогли сюда доставить воду, чтобы для многих мытищинцев эта точка стала замечательным местом отдыха. Всех ждем на новогодние праздники», - отметил председатель совета депутатов горокруга Андрей Гореликов.