РИАМО – 30 дек. Более 3 тыс. российских студентов развили навыки по технологическому предпринимательству в рамках серии мероприятий, которые прошли в 19 регионах страны. Мероприятия были организованы на площадках ведущих университетов в рамках федерального проекта «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям», сообщают организаторы мероприятий.

Студенты проработали базовые знания на встречах в комбинированном формате: на них выступали действительные руководители проектов, проводилась деловая игра на понимание бизнес-процессов. Кроме того, проведение встреч дало понимание организаторам, как эффективнее всего сделать из студенческих стартапов настоящие бизнес-проекты, которые будут встраиваться в экономику субъектов РФ, помогать формировать класс уникальных специалистов-предпринимателей.

Вице-президент Российского союза ректоров Марина Боровская в ходе подведения итогов встреч по технологическому предпринимательству в комбинированном формате (онлайн- и офлайн-участие) отметила высокий интерес к мероприятиям у студентов со всей страны, необходимость обучения преподавателей высшей школы новым компетенциям, которые нужны для передачи базовых знаний по основам предпринимательства и развития стартапов.

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По мнению декана факультета технологического предпринимательства и инноваций университета ИТМО, генерального партнера и основателя ATEM Capital Антона Гопки, задачу трансформации экономики России нельзя решить без запуска масштабного движения молодых лидеров инновационной экономики.

«Стране нужно гораздо больше стартапов, чем есть сейчас, — их должны быть десятки тысяч, чтобы соответствовать уровню наиболее развитых стран. Для решения этой стратегической задачи нужно опереться на вузы по всей стране, включая самые отдаленные регионы», — отметил Гопка.

Он добавил, что сейчас университеты в стране накопили глобально конкурентоспособный технологический потенциал и его нужно конвертировать в высокотехнологичные проекты.

Такие мероприятия, как встречи по технологическому предпринимательству, которые устроило министерство науки и высшего образования РФ, позволяют охватить множество субъектов РФ и вдохновить амбициозных и энергичных студентов создавать свои бизнес-проекты на базе университетской науки.

Представители университетов, на площадках которых прошли мероприятия по технологическому предпринимательству, единогласно поддержали одну из инициатив студентов: встреч должно быть больше, и они должны проходить не в формате одного урока, а стать масштабнее. Так, ожидается, что в 2022 году число таких встреч и мастер-классов станет намного больше. Особенно с учетом того, что стартап-студий и программ поддержки студенческих инициатив в следующем году будет намного больше.