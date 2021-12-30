РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 дек. В подмосковной Балашихе сотрудники управления ЗАГС во время новогодних праздников будут принимать жителей городского округа в особом режиме, сообщила «РИАМО в Балашихе» начальник Балашихинского управления ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области Елена Пушкова.

31 декабря отделы ЗАГС работают с 9:00 до 17:00, перерыв - с 13:00 до 14:00. Обратиться можно по всем видам государственной регистрации по предварительной записи.

«Режим работы балашихинских отделов ЗАГСа изменится в период новогодних праздников. 3 января туда можно обратиться для регистрации смерти, а 4, 5 и 6 января отделы будут принимать по всем видам государственной регистрации по предварительной записи с 9:00 до 18:00, 6 января - до 17:00, перерыв - с 13:00 до 14:00.», – сказала Пушкова.

Она добавила, что 1, 2, 7 и 8 января отделы ЗАГС работать не будут.

Дополнительный орган ЗАГС на удаленном рабочем месте в Московском областном перинатальном центре на шоссе Энтузиастов, 12 и в Балашихинском родильном доме на улице Саввинской, 15, будет принимать по вопросам государственной регистрации рождения 3 и 9 января с 9:00 до 18:00, перерыв - с 13:00 до 14:00.