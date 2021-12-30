РИАМО - 30 дек. За 5 лет в столице демонтировали свыше 9 тыс. самостроев общей площадью более 3,5 тыс. «квадратов». На их месте появились праздничные елки, световые конструкции и новогодние ярмарки, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Вопросом самостроев в мегаполисе занимается Государственная инспекция по недвижимости.

«Мы проводим мониторинг всей территории города, от спальных районов до центра Москвы. В зоне нашего особого внимания — объекты, расположенные на инженерных коммуникациях, вблизи станций метрополитена и транспортной инфраструктуры», - рассказал начальник ведомства Владислав Овчинский.

Он отметил, что лучше всего результаты благоустройства мест, где раньше были самострои, заметны зимой, когда на участках обустраиваются праздничные локации.

Так, площадку фестиваля «Путешествие в Рождество» создали на месте незаконного объекта в Коптевском бульваре, на улице Теплый Стан и на других участках.