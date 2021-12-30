РИАМО - 30 дек. С 1 января 2022 года россияне, достигшие 18 лет и платящие налоги, смогут получить социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги в размере 13% от стоимости оплаченных услуг, сообщает «Прайм».

По словам ведущего юриста Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Юрия Захарова, максимальная сумма оплаченных услуг, за которые можно получить налоговый вычет, составляет не более 120 тыс. рублей. При этом в сумму лимита включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы.

«Таким образом можно сэкономить максимум до 15 тыс. 600 рублей», — указал Захаров.

Право на получение «спортивного» налогового вычета будет у любого россиянина, который достиг возраста 18 лет и платит налог на доходы физических лиц. Чтобы получить вычет, понадобится пакет документов: договор о получении услуг в указанной области и кассовый чек, справка 2-НДФЛ и декларация 3-НДФЛ, а также банковские реквизиты для перечисления денежных средств.

Также «спортивный» налоговый вычет смогут получить родители, оплачивающие соответствующие услуги своим детям. Для этого к пакету документов понадобится приложить копию свидетельства о рождении своего несовершеннолетнего ребенка.

При этом получить налоговый вычет можно лишь за услуги, состоящие в специальном перечне организаций, в которых физкультура и спорт являются основным видом деятельности.

Нововведения, предусматривающие «спортивный» налоговый вычет для россиян, вступили в законную силу еще 1 августа 2021 года на основании изменений в статье 219 Налогового кодека РФ. Тем не менее, возможность применить вычет появится только в 2022 году.

Захаров отмечает, что получить налоговый вычет за абонементы в физкультурно-спортивные организации, приобретенные в 2021 году, не получится.

Юрист рекомендует подождать наступления 2022 года и приобрести абонемент для занятий спортом с выгодой в виде налогового вычета.