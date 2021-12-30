РИАМО - 30 дек. Специалисты «Мосгаза» составили список правил безопасного обращения с газом. Именно на новогодние праздники приходится пик потребления газа в столице, сообщили в пресс-службе «Мосгаза».

За счет газа работают городские ТЭЦ, которые повышают температуру отопления в домах в праздники. Многие хозяйки для приготовления новогоднего стола будут использовать именно газовое оборудование, оно установлено у более чем 1,8 млн семей. В 2021 году прошли плановые и дополнительные проверки в газифицированных домах мегаполиса.

5 советов от газовщиков

Первый – газовое оборудование нужно использовать по назначению. Газовая плита придумана для приготовления пищи, а не для обогрева квартиры или сушки белья. Такие эксперименты могут закончится очень плохо.

Второй совет – помещения лучше проветривать чаще, каждый 10-15 минут. Так можно решить проблему и с оранжевым цветом пламени.

Третий совет - не пренебрегайте функцией «газ-контроль». Плиты с автоматическим отключением подачи газа к горелке обезопасят пользователя в случае с «убежавшим» молоком или супом.

Для приготовления еды на газовой плите нужна правильная посуда. Ставить большую кастрюлю на 3 конфорки – очень плохая идея.

За чистотой газовой плиты необходимо следить тщательно, но с умом. На варочной панели не должен скапливаться жир или крошки. Однако мыть плиту можно только через час после завершения работы. Нельзя использовать слишком мокрую губку, допускать затекания воды внутрь и сдирать слой покрытия абразивными чистящими средствами.

Куда обращаться за помощью

В период праздников в городе будут дежурить специалисты «Мосгаза». Аварийная служба доступна по телефону - 104.

В службу сервиса «Мосгаза» можно обратиться через онлайн-заявку на сайте или по номеру: 8(800)700-71-04 (кроме 1, 2 и 7 января).