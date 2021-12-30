РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. Новогоднее настроение оружейникам Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в Госкорпорацию Ростех) Подольска подарили Дед Мороз, Снегурочка и боец в экипировке «Ратник», сообщает пресс-служба предприятия.

Сотрудников ЦНИИТОЧМАШ с Новым годом поздравили настоящие Дед Мороз, Снегурочка и боец в экипировке «Ратник», созданной в институте и ставшей его узнаваемым символом.

Фирменный раскатистый баритон краснощекого и плечистого Деда Мороза и звонкий голос Снегурочки-красавицы разносились по всем подразделениям института. Звучали поздравления, шутки и прибаутки. Каждый получил от них подарок с символом 2022 года – тигром. Расцветали на лицах улыбки, радостно удивленные оружейники с удовольствием фотографировались на память и желали в ответ счастья, крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях.

Новогоднюю сказку с подарками коллегам устроили ребята из Совета работающей молодежи: Ольга Павлик, Павел Поздняков и Владимир Беляев.