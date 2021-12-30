РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. В подмосковных Люберцах зафиксировали резкие запахи и туман из-за низкой температуры воздуха, сообщила начальник управления по охране окружающей среды администрации муниципалитета Ирина Степанова.

«Ввиду интенсивного выхолаживания подстилающей поверхности, сопровождавшегося резким падением температуры воздуха на фоне высокой влажности воздуха, на территории Московской области с вечера 28 декабря до утра следующего дня наблюдались туманы», — сказала Степанова.

Она добавила, что в часы формирования и сохранения тумана в горокруге отмечалось кратковременное повышение концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Данное явление, усиленное низкими скоростями ветра, близкими к штилевым, относится к неблагоприятным метеоусловиям.

«При этом уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории городского округа оценивался как низкий (в соответствии с РД 52.04.667-2005)», — уточнила Степанова.

Ранее 29 декабря жители жаловались на резкий запах химии от улицы Толстого до Комсомольского проспекта.

«Мы с дочерью вышли в 9:00 из дома, в нос сразу ударил запах лекарств и химии. <…> В груди появилось сразу першение, в глазах резь, дочь стала кашлять», — сказала Коленькова.