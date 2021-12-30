РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. Глава Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов округа Дмитрий Машков поздравили горожан с наступающим Новым годом и пожелали здоровья, сообщается на сайте администрации округа.

В 2021 году исполнилось 240 лет Подольскому уезду и Подольску, 80 лет исторической битве за Москву. Для округа уходящий год был временем напряженной работы. Так, первых учеников приняли школы-новостройки в микрорайонах Кутузово и Кузнечики. Начали работу поликлиники на улицах Ульяновых и Ленинградской. Сданы в эксплуатацию 2 муниципальных жилых дома в поселке Дубровицы. Выполнен 1-й этап реконструкции парка имени Виктора Талалихина, завершено строительство продолжения бульвара Юности и многое другое.

«Дорогие подольчане! Мы всегда с огромной радостью и надеждой на лучшее ждем чудесные новогодние праздничные дни, связываем с ними заветные желания, подводим итоги сделанному, осмысливаем пережитое и выстраиваем планы на будущее. Достижения Подольска – результат совместной работы трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций, общественных активистов и просто неравнодушных людей. Особую сердечную признательность выражаем медицинским работникам, волонтерам – в напряженные всплески пандемии новой коронавирусной инфекции они взяли на себя огромную нагрузку и ответственность», - говорится в тексте поздравления.

Пестов и Машков поблагодарили всех за созидательный труд, поддержку и доверие, стремление сделать малую родину лучше и крепче.

«Пусть 2022-й год бережно сохранит и приумножит все самое лучшее, принесет в каждый дом удачу, взаимопонимание, согласие, любовь, успехи во всех добрых делах и начинаниях! От чистого сердца желаем всем жителям городского округа Подольск крепкого здоровья, позитивных событий, успехов в трудах, взаимопонимания, благополучия и счастья», - заключается в материале.