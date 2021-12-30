РИАМО - 30 дек. В столице еще 2495 человек выздоровели после коронавируса. С начала пандемии вылечились от инфекции 1 865 970 человек, сообщает московский оперштаб.

За прошедшие сутки в городе выявили 2661 новый случай заражения коронавирусом. Госпитализация потребовалась 699 пациентам. На аппаратах ИВЛ в настоящее время находятся 548 человек. Умер 71 человек с коронавирусом.

С начала пандемии в Москве выявили 2 028 005 случаев коронавируса. Умерли 36 703 человека с Covid-19.

В период праздников москвичи смогут пройти экспресс-тестирование на Covid-19 и вакцинироватьcя. Пункты в общественных местах не будут работать только 1 января, а в поликлиниках – 31 декабря и 1 января.