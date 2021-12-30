РИАМО - 30 дек. В предстоящую новогоднюю ночь и выходные дни аэроэкспрессы и экспресс-автобусы будут курсировать без изменений в расписании. Так, отправиться в аэропорт Домодедово можно будет каждые 30 минут, в Шереметьево – каждые 30-40 минут, во Внуково – каждый час, сообщили РИАМО в ООО «Аэроэкспресс».

Экспресс-автобусы от станции метро «Ховрино» также будут отправляться по стандартному графику каждые 15-20 минут в терминалы В и С Шереметьева, каждые 30 минут – в терминал D.

Ознакомиться с расписанием можно на сайте и в мобильном приложении «Аэроэкспресс», а также позвонив по телефону горячей линии: 8-800-700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8-495-663-84-10 (для звонков из Москвы), а также у сотрудников компании в терминалах.

До 30 декабря в терминалах компании на Павелецком и Белорусском вокзалах специально для маленьких пассажиров проходит новогодняя анимационная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. Встретить сказочных героев, принять участие в конкурсах и получить подарки можно ежедневно с 16 до 20 часов.