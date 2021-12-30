РИАМО - 30 дек. В России за минувшие сутки умерли 926 человек с коронавирусом, с начала пандемии число жертв достигло 307 948, сообщает оперштаб.

За сутки в стране выявили 21 073 новых случая заражения Covid-19. Врачам удалось вылечить еще 43 004 пациента.

С начала пандемии было зарегистрировано 10 479 344 случая. Число выздоровевших составило 9 423 227 человек.

Специалисты Роспотребнадзора считают, что эпидситуация может ухудшиться после новогодних праздников, поэтому они перейдут на усиленный режим работы.

Из-за возможной опасности глава ведомства Анна Попова призвала российские регионы внимательно следить за организацией массовых мероприятий во время каникул.

Вакцинация является лучшей защитой от болезни и ее последствий. Привиться можно бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах.