РИАМО - 30 дек. В Московской области после Covid-19 выздоровели еще 1930 человек, с начала пандемии в регионе вылечились от инфекции 590 520 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Подмосковье за сутки выявили 977 случаев Covid-19, умерли 50 заразившихся. С начала пандемии в области выявили 640 247 случаев коронавируса, скончались 12 057 человек с инфекцией.

Ранее ученые выяснили, что смертность от штамма Covid-19 «омикрон» на 75% ниже, чем от других мутаций коронавируса. Последняя мутация инфекции впервые была найдена в ноябре в ЮАР.

В Роспотребнадзоре также ранее разработали препарат, предназначенный для массового тестирования людей с антителами к коронавирусу. Он способен определять наличие клеточного иммунитета.