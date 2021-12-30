РИАМО - 30 дек. За минувшие сутки в России было зарегистрировано 21 073 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии было зафиксировано 10 479 344 случая, сообщает оперштаб.

Наибольший суточный прирост случаев заражения Covid-19 зафиксирован в Москве - 2661 человек, Санкт-Петербурге - 1532, Московской области - 977, Свердловской области - 524 и Челябинской области - 490.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране уже превысил 61%.

Единственным способом защиты от инфекции остается вакцинация. Сделать это можно бесплатно в поликлиниках или мобильных пунктах, работающих в общественных местах.

Вакцинация от Covid-19 внесена в национальный календарь прививок.