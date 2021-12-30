РИАМО - 30 дек. В Московской области за сутки выявили 977 случаев Covid-19, с начала пандемии в регионе выявили 640 247 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее в Подмосковье утвердили график работы государственных медицинских организаций с 31 декабря по 9 января. Так, амбулаторно-поликлиническая служба, оказывающая помощь взрослому и детскому населению, а также женские консультации будут работать во все дни, за исключением 1 и 7 января. По аналогичному графику будут работать пункты вакцинации в поликлиниках.

Вакцинация от коронавируса является единственным надежным способом защиты от заражения. Прививки делают бесплатно.

Вакцинация от коронавирусной инфекции в России внесена в национальный календарь прививок.