РИАМО - 30 дек. За прошедшие сутки в столице выявили еще 2661 случай заражения коронавирусом. С начала пандемии в городе было выявлено 2 028 005 случаев, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Защититься от инфекции можно сделав прививку. Вакцинация в мегаполисе проводится бесплатно в одном из прививочных пунктов.

Сделать прививку от коронавируса можно будет и в праздники. В городских поликлиниках пункты вакцинации будут работать со 2 по 9 января с 9:00 до 16:00.

В общественных местах на новогодних каникулах можно будет и сделать прививку, и пройти экспресс-тестирование. Пункты будут работать с 31 декабря по 9 января (11:00 – 18:00), с выходным 1 января.