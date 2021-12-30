РИАМО - 30 дек. Молодежный чемпионат мира по хоккею, остановленный из-за множества выявленных случаев заражения коронавирусом среди спортсменов, могут провести летом 2022 года, сообщает «МИР 24».

Ранее молодежный ЧМ мира по хоккею, проходивший в Канаде, был официально отменен в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.

Официально отменить чемпионат было решено после того, как коронавирус выявили у лидера российской сборной Матвея Мичкова. В результате сборная России не вышла на матч со Словакией, и ей засчитали техническое поражение.

Ранее идентичные ситуации произошли со сборными США и Чехии, у игроков которых также был выявлен коронавирус.