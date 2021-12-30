РИАМО – 30 дек. Смартфоны возглавили рейтинг технологичных подарков к Новому году. Это выяснили специалисты МегаФона, которые проанализировали продажи в своей розничной сети в текущем декабре, сообщает пресс-служба оператора.

Помимо смартфонов, россияне будут дарить на Новый год беспроводные наушники, смарт-часы и умные колонки.

Спрос на потребительскую электронику обычно растет во второй половине декабря. В этом году жители страны активно покупали подарки в последние выходные перед праздниками. Пик продаж в сети МегаФон Ритейл пришелся на 25 и 26 декабря.

Во второй половине декабря общие продажи товаров увеличились на 35% в штучном выражении и 41% в денежном. Наиболее быстрорастущей категорией стали умные колонки, продажи которых накануне праздников выросли на 134%.

Рейтинг новогодних подарков возглавили смартфоны, на них приходится самая большая доля продаж. Во второй половине декабря популярность данной категории товаров выросла на 40%. Жители страны в среднем тратят 23 тыс. рублей на приобретение смартфонов. Наиболее популярными брендами стали Samsung, Xiaomi и Apple. Среди моделей больше всего востребованы Samsung A22s, Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A12.

Беспроводные наушники оказались на втором месте по популярности среди технологичных подарков. Перед праздниками спрос на них вырос на 85%. В среднем на беспроводные наушники тратят 4,4 тыс. рублей. Предпочтение отдается JBL, Honor и Xiaomi.

На третьем месте по востребованности – умные часы, спрос на них вырос на 33%. Самыми популярными брендами являются Apple, Amazfit, Huawei, на которые приходится более 80% продаж всех умных часов. Среди наиболее востребованных моделей Huawei Watch Fit, Apple Watch SE 44mm, Amazfit GTS 2 Mini. В среднем на смарт-часы тратилось 17,1 тыс. рублей.