РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 дек. Количество жителей Балашихи превысило 700 тыс. человек, по предварительным данным население округа выросло на 200 тыс. человек, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Глава муниципалитета Сергей Юров в рамках программы «Прямой разговор» на телеканале «Балашиха 360» рассказал о достижениях города за 2021 год, подвел итоги и озвучил планы на будущий год.

В 2021 году проходила Всероссийская перепись населения. По предварительным данным, население Балашихи выросло на 200 тыс. человек. Увеличение численности ставит новые задачи по развитию муниципалитета. В текущем году Балашиха стала самым быстрорастущим и развивающим городом Европы, а также самым крупным муниципалитетом России.

«Переписчики внесли в базу более 700 тыс. жителей Балашихи. Это огромная сумма, сегодня мы продолжаем оставаться самым большим муниципалитетом. Это накладывает огромную ответственность на реализацию строительства социальных объектов, дорог, учреждений здравоохранения и культуры», - сказал Юров.

Он добавил, что при поддержке губернатора региона и председателя Мособлдумы они стараются решать все насущные вопросы.

Юров также озвучил экономические итоги года: бюджет городского округа вырос более чем на 1 млрд руб., причем большая часть за счет собственных доходов.

«Наша задача, чтобы на территории городского округа появлялись новые рабочие места, это комфорт наших жителей, а также развитие экономики города и привлечение инвесторов. Создание новых предприятий помогает нам развивать бюджет и вкладывать средства в благоустройство города. Более 3 тыс. рабочих мест было создано за год», - отметил Юров.

Кроме того, за последний год было открыто 3 школы, 2 детсада, 6 палисадиков, новая поликлиника в микрорайоне Ольгино. После капремонта начал свою работу ДК «Кучино».

В рамках интервью Сергей Юров рассказал о развитии здравоохранения, вакцинации от Covid-19, транспортной доступности, строительстве МЦД в Железнодорожном, переселении жителей из ветхого жилья, благоустройстве общественных территорий, дворов, парковых территорий.

Глава округа также озвучил планы на будущий год. Так, в 2022 году в Балашихе планируют открыть 5 новых школ, провести реконструкцию на стадионе «Труд», «Керамик» и «Орион», построить новый ФОК за счет средств инвестора в микрорайоне Авиаторов, капитально отремонтировать КДЦ «Заря», начать строительство большой больницы в микрорайоне Ольгино.