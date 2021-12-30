РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 дек. С 4 по 6 января в Щелковском историко-краеведческом музее пройдут бесплатные экскурсии по действующим выставкам, сообщается в группе музея во «ВКонтакте».

4 января в 11:00 состоится экскурсия по выставке «Стекломания», на которой представлена коллекция стекла советских заводов из собрания Елены и Сергея Клевцовых. В 15:00 пройдет экскурсия по выставке «СНЕГ. NIX. SNOW» секции «Арт-фото». Экспозиция подготовлена совместно с Творческим союзом художников России.

5 января В 11:00 пройдет экскурсия по выставке «СНЕГ. NIX. SNOW», а в 16:00 интерактивная экскурсия для детей по экспозиции «Щелково в 1946-1986 гг.» с просмотром советских мультфильмов.

6 января в 11:00 пройдет интерактивная экскурсия для детей по экспозиции «Щелково в 1946-1986 гг.», в ходе которой дети посмотрят советские мультфильмы. В 15:00 пройдет экскурсия по выставке «Стекломания».