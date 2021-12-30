РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. Свыше 350 детей отдохнут со 2 по 9 января в двух оздоровительных центрах Подольска, сообщает пресс-служба администрации округа.

В дни школьных каникул в городском округе Подольск будут функционировать два муниципальных оздоровительных центра – «Мечта» и «Родина». Учреждения будут работать с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований в период пандемии новой коронавирусной инфекции, а допустимая наполняемость составит 75% от проектной вместимости.

Всего в лагерях отдохнут 355 детей – 175 человек в «Родине» и 180 – в «Мечте», в том числе ребята, которые достигли особых результатов в области искусства и спорта, дети, находящиеся под опекой, дети сотрудников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, ребята, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Централизованная отправка детей в оздоровительные учреждения будет организована 2 января с 9:00 до 11:00: в центр «Родина» — от МУП «Спорт-Сервис», в центр «Мечта» — от концертного зала администрации.

По традиции в оздоровительном центре «Мечта» будут работать вожатые из педагогического отряда «Комета» Мордовского государственного университета имени Огарева и вожатые педагогического отряда «Подольск» — выпускники Подольской школы вожатых, в оздоровительном центре «Родина» будут работать вожатые из подольского педагогического отряда «Импульс».

В детско-юношеских оздоровительных центрах для зимних смен разработаны программы, насыщенные спортивными, познавательными, развивающими мероприятиями и играми. Запланированы спортивные игры на свежем воздухе – катание на коньках, лыжах, санках. Центры полностью обеспечены зимним спортивным инвентарем. В центре «Родина» будет функционировать плавательный бассейн, а в лагере «Мечта» — открытый каток.