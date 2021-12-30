Традиционно новый год в России начнется с длинных выходных. В эти дни москвичи и гости столицы смогут сходить на концерты HammAli & Navai, Burito и Монеточки. На «ВТБ Арене» состоится ледовое шоу «Щелкунчик», а в дворце «Мегаспорт» пройдет «Лебединое озеро». Еще в городе можно будет посетить площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» и выбрать подходящее для затянувшихся выходных произведение на ярмарке «Книжный развал». На больших экранах появятся сразу несколько отечественных картин — «Три богатыря и Конь на троне», «Чемпион мира» и «Снегурочка против всех». Об этих и других событиях предстоящих праздников — в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

HammAli & Navai

pixabay

В новогоднюю ночь в клубе Gipsy выступят популярные исполнители HammAli & Navai. Рэп-дуэт исполнит полюбившиеся многим треки. Мероприятие клубного формата — оно начнется в 22:00, а артисты выйдут на сцену не раньше 02:00. Посетить концерт могут лица старше 18 лет. Билеты можно купить на сайте клуба.

Где: г. Москва, Болотная наб., д. 3/4, стр. 2, клуб Gipsy

Когда: 31 декабря в 22:00

Стоимость: от 4400 рублей

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«Ундервуд»

Наступление 2022 года можно будет встретить и в компании группы «Ундервуд». Артисты в праздничную ночь будут выступать в клубе «16 тонн». В стоимость билетов входят угощения из специального меню от шефа. Билеты еще доступны для покупки на сайте площадки.

Где: г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1, клуб «16 тонн»

Когда: 31 декабря в 20:00

Стоимость: от 6 000 рублей

«Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер»

Погрузиться в мир магии и чудес можно будет на концерте «Музыкальный мир фэнтези», посвященном вселенной Гарри Поттера. В рамках мероприятия музыканты сыграют отрывки музыкальных произведений из фильмов кинофраншизы о мальчике, который выжил. Мелодии композиторов Патрика Дойла, Уильямса Джона Таунера и Александра Деспла будет сопровождать песочная анимация. Билеты — на сайте фонда «Бельканто».

Где: г. Москва, Гранатный пер., д. 7, стр. 1, Центральный дом архитектора

Когда: 4 января в 16:00

Стоимость: от 1800 рублей

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«На-На»

Со сцены концертного зала «Измайлово» 4 января жители и гости столицы смогут услышать нестареющие хиты группы «На-На» и новые треки коллектива. Легендарная группа, созданная еще в 1989 году Бари Алибасовым, создаст романтичную и счастливую атмосферу. Билеты можно приобрести по ссылке.

Где: г. Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 5, концертный зал «Измайлово»

Когда: 4 января в 19:00

Стоимость: от 2000 рублей

Рита Дакота

Рита Дакота 4 января даст акустический сольный концерт в клубе 1930 Moscow. Поклонников ждут рояль, струнные, мягкий ламповый свет и любимые песни. Число билетов ограничено — их можно купить на сайте площадки.

Где: г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 6, клуб 1930 Moscow

Когда: 4 января в 20:00

Стоимость: от 2500 рублей

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Burito

сайт "Мумий Тролль Music Bar"

Игорь Бурнышев, известный под псевдонимом Burito, выступит на сцене «Мумий Тролль Music Bar» 5 января. Артист исполнит свои хиты, такие как «По волнам», «Мама» и другие. Зрителей ждут душевные тексты и тяжелые ритмы. Билеты можно купить по ссылке.

Где: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, «Мумий Тролль Music Bar»

Когда: 5 января в 22:00

Стоимость: от 3500 рублей

«Рондо»

сайт "Мумий Тролль Music Bar"

Еще один концерт состоится в «Мумий Тролль Music Bar» — на этот раз перед зрителями выступит российский рок-исполнитель Александр Иванов вместе с группой «Рондо». Потанцевать под песни «Боже, какой пустяк» и «Московская осень» можно будет 6 января. Билеты — на сайте бара.

Где: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, «Мумий Тролль Music Bar»

Когда: 6 января в 20:00

Стоимость: от 3000 рублей

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«Моя Мишель»

сайт "Мумий Тролль Music Bar"

На сцене «Мумий Тролль Music Bar» 7 января выступит группа «Моя Мишель». Посетителей ждет танцевальный поп в исполнении Татьяны Ткачук — артистки с магнетическим голосом. Билеты можно приобрести, перейдя по ссылке.

Где: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, «Мумий Тролль Music Bar»

Когда: 7 января в 20:00

Стоимость: от 3000 рублей

Монеточка

В последний день новогодних выходных на сцене «Известия Hall» выступит российская певица Монеточка. Она исполнит любимые всеми хиты из альбома «Раскраски для взрослых» и другие треки. Билеты можно купить тут.

Где: г. Москва, Пушкинская пл., д. 5, «Известия Hall»

Когда: 9 января в 20:00

Стоимость: от 1500 рублей

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СПЕКТАКЛИ И ШОУ

«Цветы для Элджернона»

сайт Российского академического Молодежного театра

На сцене Российского академического молодежного театра 2 и 8 января пройдет спектакль «Цветы для Элджернона». В центре сюжета — умственно отсталый молодой человек по имени Чарли, который соглашается на экспериментальную операцию на мозге, после чего его интеллект начинает стремительно расти. Билеты можно приобрести по ссылке.

Где: г. Москва, Театральная пл., д. 2, РАМТ

Когда: 2 и 8 января в 19:00

Стоимость: от 3500 рублей

Ледовое шоу «Щелкунчик»

сайт vtb-arena.com

Со 2 по 5 января на «ВТБ Арене» можно будет увидеть ледовое шоу «Щелкунчик», создателями которого являются Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Зрители смогут насладиться и фигурным катанием, и балетом. Шоу в первую очередь ориентировано на детей. Билеты стартуют от 1500 рублей и еще доступны для покупки.

Где: г. Москва, Ленинградский пр-т., д. 36, «ВТБ Арена»

Когда: со 2 по 5 января

Стоимость: от 1500 рублей

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Love Letters

На сцене Московского театра юного зрителя 4 и 5 января состоится спектакль Love Letters, где главные роли исполняют Гоша Куценко и Екатерина Климова. В основе сюжета — история любви двух людей, которые на протяжении жизни пишут друг другу письма. Билеты можно купить на сайте «Яндекс.Афиша».

Где: г. Москва, Мамоновский пер., д. 10, стр. 1, МТЮЗ

Когда: 4 и 5 января в 20:00

Стоимость: от 2000 рублей

«Лебединое озеро»

В праздничные выходные во дворце «Мегаспорт» можно будет увидеть ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». Зрителей ждет настоящий балет на льду при участии самой Навки и других фигуристов мирового уровня. Билеты стартуют от 1500 рублей. Их можно купить по ссылке.

Где: г. Москва, Ходынский бул., д. 3, дворец «Мегаспорт»

Когда: со 2 по 8 января

Стоимость: от 1500 рублей

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«Тайна вселенной Деда Мороза»

сайт 7-raduga.ru

В период новогодних праздников в «Крокус Сити Холле» состоятся детские елки. На этот раз зрителей ждет шоу «Тайна вселенной Деда Мороза», где посетителям придется помогать спасать Новый год и сражаться с колдуном. Билеты можно купить по ссылке. В качестве подарка будет доступен и бесплатный билет на интерактивное онлайн-шоу «Пять чудес Деда Мороза».

Где: Московская обл., г. Красногорск, ул. Международная, д. 20, «Крокус Сити Холл»

Когда: 25 декабря – 8 января

Цена: от 650 рублей

«Новогодний круиз»

«Москвариум» приглашает детей и их родителей на мюзикл «Новогодний круиз». В программе — канатоходцы и акробаты, а также морские львы, дельфины, касатки и другие водоплавающие артисты. Билеты еще можно купить по ссылке.

Где: г. Москва, пр-т Мира, д. 119, стр. 23, ВДНХ, «Москвариум»

Когда: 18 декабря – 16 января

Цена: от 1500 рублей

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ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ И ФЕСТИВАЛИ

Фестиваль «Путешествие в Рождество»

пресс-служба организатора фестивалей «Московские сезоны»

В новогодние праздники москвичи и гости столицы смогут посетить бесплатный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество». В городе работают сразу 27 площадок, где можно покататься на коньках, поиграть в керлинг и встретиться с Дедом Морозом. Подробности доступны по ссылке.

Где: 27 площадок в Москве

Когда: 10 декабря – 9 января

Стоимость: бесплатно

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Выставка «Фанерон. Город мечты»

3 января в центральном выставочном зале «Манеж» откроется интерактивная выставка «Фанерон. Город мечты». Этот проект посвящен городу будущего. Посетителей ждут концерты, перформансы и различные интерактивные экспозиции. На мероприятии можно будет не только погрузиться в футуристичную атмосферу, но и пообщаться с жителями города будущего. Билеты можно купить на сайте организаторов.

Где: г. Москва, Манежная пл., д. 1, ЦВЗ «Манеж»

Когда: 3–18 января

Стоимость: от 1000 рублей

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Кинофестиваль в «Художественном»

В кинотеатре «Художественный» 28 декабря стартует кинофестиваль: зрители смогут увидеть на большом экране рождественские голливудские хиты, а также современную новогоднюю классику. В программе — «Рождество в июле», «Снега больше не будет», «Золушка» и другие киноленты. Узнать подробности и приобрести билеты можно по ссылке.

Где: г. Москва, Арбатская пл., д. 14, кинотеатр «Художественный»

Когда: 28 декабря – 9 января

Стоимость: от 750 рублей

Ярмарка «Книжный развал»

В выставочном зале «Галерея XXI века» 2 января откроется ярмарка «Книжный развал». Там можно будет бесплатно забрать экзотический справочник, раритетную книгу и другие неожиданные находки. Подробности — по ссылке.

Где: г. Москва, ул. Кременчугская, д. 22, «Галерея XXI века»

Когда: 2–9 января

Стоимость: бесплатно по регистрации

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КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Три богатыря и Конь на троне»

В преддверии Нового года на экранах появится мультфильм «Три богатыря и Конь на троне». По сюжету конь Юлий меняется телами с Князем. Теперь конь сидит на троне, а Князь — пашет землю. Три богатыря возьмутся за дело и попытаются вернуть все на свои места.

«Чемпион мира»

В основе фильма — история о самом легендарном поединке в истории шахмат: в 1978 году за звание чемпиона мира сразились действовавший чемпион Анатолий Карпов и гроссмейстер Виктор Корчной. Главные роли исполняют Константин Хабенский и Иван Янковский.

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«Снегурочка против всех»

Бизнесмен Евгений Васин сбивает на машине Деда Мороза и уезжает. Дедушка же в отместку переселяет душу предпринимателя в тело своей Снегурочки. Теперь в образе помощницы Васину придется разносить под Новый год подарки всем, кого он когда-то обидел. Главные роли в ленте исполняют Павел Воля и Надежда Сысоева.

«Самый лучший босс»

Испанская комедия о том, как в самый неподходящий момент у тщеславного бизнесмена, который вот-вот может получить награду за свои успехи, все идет не так. В ролях — Хавьер Бардем, Маноло Соло, Альмудена Амор и другие.

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«Звездный разум»

В картине расскажут историю о возможном будущем. Вирус, поразивший биосферу, грозит полностью уничтожить жизнь на Земле. Астронавты отправляются в космос, чтобы найти людям новый дом. В ролях — Егор Корешков, Алена Константинова, Дмитрий Фрид и другие российские актеры.

«Проклятие монахинь»

По округе расходятся слухи о том, что в женском монастыре монахини одержимы демонами. Церковь начинает внутреннее расследование и отправляет на место опытного священника и его молодого помощника, но с демоном, затаившимся в монахине Агнес, справиться непросто. В ролях — Молли К. Куинн, Шон Ганн, Крис Салливан и другие.