РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (входит в Госкорпорацию Ростех) подготовил книгу «100 важнейших изобретений ЦНИИТОЧМАШ», сообщает пресс-служба предприятия.

Символично, что книга подготовлена в 2021 году, который объявлен в России Годом науки и технологий. В ней описано 100 важнейших изобретений сотрудников института. В том числе разработки в области стрелкового оружия, боеприпасов, артиллерии, тренажеров, управляемого вооружения и продукции гражданского назначения.

Научно-исследовательские работы специалистов ЦНИИТОЧМАШ позволили сформировать облик новой системы общевойскового, подводного и специального стрелкового оружия, боеприпасов к нему, артиллерийских систем, боевой экипировки военнослужащего и другого вооружения.

За 77 лет деятельности института в серийное производство запустили почти 200 образцов и комплексов стрелкового, артиллерийского, противотанкового вооружения, боевых технических средств и патронов. Значительная часть из них до сих пор состоит на вооружении российской армии. Изделия, созданные климовскими оружейниками, поставляется в страны СНГ, Европы, Азии и Африки.

«Отобранные для книги изобретения действительно важнейшие. Многие их них дали новые направления развития оружейного дела, некоторые даже через 20-40 лет так никто и не смог повторить», – сказал генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ, кандидат технических наук Олег Морозов.

В институте разработали 5,6-мм патрон для автомата Калашникова, комплект боевой экипировки «Ратник», пистолеты «Гюрза» и «Удав», автомат «Вал», патроны «Олимп», подводное и бесшумное оружие и многое другое.

В историю мирового оружейного дела вошли легендарные конструкторы ЦНИИТОЧМАШ: Петр Сердюков, Сергей и Владимир Симоновы, Лидия Булавская, Виктор Сабельников, Аркадий Шипунов, Василий Грязев и многие другие.

Издание предназначено для специалистов оборонно-промышленного комплекса, студентов и преподавателей технических вузов. Книга интересна исследователям в области оружейного дела, журналистов и любителей технической литературы.

Ознакомиться с электронной версией книги можно на сайте предприятия.