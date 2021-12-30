РИАМО - 30 дек. Для проходки тоннелей Большой кольцевой линии московского метро использовались 29 шестиметровых тоннелепроходческих комплексов и 4 десятиметровых, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В ходе тоннелепроходки на поверхность было извлечено в общей сложности более 3,5 млн кубометров грунта. В пройденных тоннелях Большого кольца установлено более 69 тысяч колец обделки перегонных тоннелей», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Во время тоннелепроходческих работ ТПМК 23 раза пересекали существующие линии столичной подземки, 18 раз – МЦК и МЦД и 7 раз – реки.

Пиковым периодом в работе щитов стал первый квартал 2020 года, тогда на строительстве Большого кольца было задействовано 13 ТПМК. В марте этот факт зафиксировали судьи Guinness World Records, так был установлен мировой рекорд по самому большому количеству тоннелепроходческих комплексов, работающих одновременно на одном проекте. Щиты были задействованы в реализации программы развития московского метро.

«Более половины из работавших тогда 23 ТПМК участвовали в строительстве главного мегапроекта столичного метростроения — Большой кольцевой линии метро», - отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о завершении проходки тоннелей Большого кольца. Щиты прошли 143 км.

«Впереди еще много дел по строительству и отделке станций, монтажу и пуску-наладке оборудования, обкатке путей и так далее. Но Большое кольцо замкнулось именно сегодня», - заявил Собянин в среду.

Протяженность Большой кольцевой линии метро составит свыше 70 км, она включит 31 станцию. На сегодняшний день 22 из них уже работают для пассажиров.

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