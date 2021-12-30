РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 дек. Четырнадцать детей-сирот получили ключи от собственных квартир в подмосковном Красногорске в нынешнем году, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Последняя в уходящем году торжественная церемония вручения ключей состоялась 29 декабря в культурно-выставочном комплексе «Знаменское-Губайлово».

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков вместе с депутатом Госдумы РФ Сергеем Колуновым, председателем окружного Совета депутатов Сергеем Трифоновым и благочинным Красногорского церковного округа, протоиереем Владимиром Шафоростовым вручили молодым красногорцам ключи от собственных квартир, а также подарки.

«Сегодня праздничная атмосфера. Вручили детям-сиротам ключи от квартир. Это большое событие даже для нас. Всегда должны подставлять плечо тем, кто в этом нуждается, кто действительно оказался в трудной жизненной ситуации. Особенно приятно делать такие добрые дела в преддверии наступающего Нового года», - отметил Волков.

На территории городского округа Красногорск проживают 525 детей-сирот и детей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства. Всего в этом году собственными квадратными метрами обзавелись 14 юных красногорцев.