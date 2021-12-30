РИАМО - 30 дек. Новая мутация коронавируса «омикрон» унесла жизни 4,5% госпитализированных, тогда как при предыдущих штаммах этот показатель достигал 21,3%, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такой вывод ученые сделали после наблюдения за здоровьем пациентов в городе Цване, провинция Гаутенг.

Последняя мутация инфекции впервые была найдена в ноябре в ЮАР. Она очень быстро распространилась по миру, в том числе есть зараженные этим штаммом и в РФ.

Вакцинация от коронавирусной инфекции в России внесена в национальный календарь прививок. Привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах. Ревакцинироваться советуют через полгода после прививки. Однако промежуток между вакцинациями может быть сокращен из-за обнаружения в России нового штамма «омикрон».