РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. Рабочие демонтировали отбойник на Симферопольской улице в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Климовск 29 декабря были проведены работы по демонтажу незаконно установленного отбойного ограждения на улице Симферопольской, вблизи АЗС «Татнефть».

Данное ограждение сужало проезжую часть и являлось препятствием для движения автомобилей.