РИАМО - 30 дек. С начала 2021 года в Подмосковье в рамках проекта «Активное долголетие» было организовано свыше 250 тыс. различных мероприятий. Количество участников проекта превысило 100 тыс. человек, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства социального развития региона.

«Самыми популярными и востребованными у наших пожилых жителей оказались занятия по скандинавской ходьбе и йоге, а в творческих направлениях лидирует рукоделие, вязание и рисование», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Он добавила, что на портале «Активного долголетия» размещены онлайн занятия, популярностью пользуются дистанционные уроки иностранных языков.

«В регионе работает 64 клуба «Активное долголетие», в которых пожилые могут с пользой провести свободное время, а также пройти вакцинацию и ревакцинацию. В этом году в клубах вакцинацию от коронавируса прошли 49 тыс. участников проекта», - отметила Каклюгина.