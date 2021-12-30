РИАМО - 30 дек. С начала 2021 года в Подмосковье в рамках проекта «Активное долголетие» было организовано свыше 250 тыс. различных мероприятий. Количество участников проекта превысило 100 тыс. человек, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства социального развития региона.
Он добавила, что на портале «Активного долголетия» размещены онлайн занятия, популярностью пользуются дистанционные уроки иностранных языков.
«В регионе работает 64 клуба «Активное долголетие», в которых пожилые могут с пользой провести свободное время, а также пройти вакцинацию и ревакцинацию. В этом году в клубах вакцинацию от коронавируса прошли 49 тыс. участников проекта», - отметила Каклюгина.
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