РИАМО - 30 дек. В 2021 году Московское центральное кольцо перевезло 150 млн человек, что стало рекордом за 5 лет, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В этом году МЦК исполнилось 5 лет. За это время проект постоянно совершенствовался: уменьшены интервалы и добавлены новые сервисы, развивается инфраструктура. Вместе со вниманием и доверием пассажиров сегодня постоянно растет и пассажиропоток МЦК», — сказал Ликсутов.

Он отметил, что в этом году МЦК перевезло на 34 млн человек больше, чем в 2020 году. Помимо этого, пассажиропоток стал больше, чем в допандемийном 2019 году. Ожидается, что число пассажиров МЦК будет увеличиваться и дальше.

Заммэра уточнил, что продолжается работа по сокращению интервалов движения составов.

В этом году самой популярной станцией МЦК стала «Площадь Гагарина» (40 тыс. человек в сути). Далее по популярности следуют «Нижегородская» (38 тыс. человек в сутки), «Ростокино» (33 тыс. человек в сутки), «Кутузовская» (30 тыс. человек в сутки), «Ботанический сад» (25 тыс. человек в сутки).