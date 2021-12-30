РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 дек. 11-классник Назарий Гриневич из гимназии №11 Балашихи на встрече с главой Балашихи Сергеем Юровым и его первым заместителем Сергеем Лукичевым представил свой проект реконструкции зоны отдыха в Ольгинском лесопарке, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Назарий планирует посвятить свою жизнь архитектуре, получив профильное образование. Увлечение проектированием и любовь к родному городу побудила юношу создать проект, который принес ему победу на Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена». В нем он участвовал второй раз.

«Я выиграл, получил призовой фонд и счастливый вернулся домой! Конкурс частично проводился в онлайн-формате. Я представлял проект по реконструкции и оборудованию Ольгинского лесопарка — живу совсем рядом с ним, и это довольно крупное пространство, где можно погулять и отдохнуть. Но имеющаяся там инфраструктура не всегда позволяет проводить там время комфортно», - сказал Гриневич.

Согласно проекту, лесопарк нужно поделить на отдельные зоны для отдыха людей разных возрастов. На территории предполагается установка детских и спортивных площадок, а также создание особых маршрутов для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья.

По словам Гриневича, одна из главных особенностей его проекта — оборудование специальных площадок, где люди с ограниченными возможностями смогут заниматься различными физическими активностями. Также предусматриваются пандусы и удобные дорожки, по которым они смогут гулять.

На встрече с главой Балашихи приняли решение: при начале работ в лесопарковой зоне Назарий присоединится к группе проектировщиков. Он сможет не только реализовать свои идеи, но и приобрести полезный для будущей профессии опыт.

Благоустройство Ольгинского лесопарка начнут в 2023 году по губернаторской программе «Парки в лесу». Для комфортного отдыха жителей обустроят пешеходные и велодорожки, установят скамейки для отдыха, особое внимание уделят освещению. Всего за пять лет по программе «Парки в лесу» планируют благоустроить 50 лесных территорий Подмосковья.