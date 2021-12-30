РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 дек. Сотрудники полиции Балашихи получили письмо 11-летнего Максима Соколова, в котором он рассказал Деду Морозу о желании познакомиться с полицейскими, пожать им руки и посмотреть, как они работают. Правоохранители решили исполнить мечту ребенка и направились к нему домой, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Балашихинское».

Максим показал свою комнату и коллекцию игрушечных машин, одна из которых была полицейской. После чего, посмотрев в окно, он увидел служебную машину сотрудников полиции, которые уже ждали его.

Юного гостя стражи правопорядка усадили на пассажирское сиденье на служебной машине с проблесковыми маячками. Мальчик через громкоговоритель поздравил всех жителей города с наступающими праздниками.

В конце встречи сотрудники полиции вручили Максиму и его сестренке подарки и пожелали успехов. В ответ мальчик поблагодарил стражей порядка за исполнение своей давней мечты.