РИАМО - 30 дек. Похороны основателя проекта «Спутник и погром» Егора Просвирнина пройдут 4 января на столичном Троекуровском кладбище, сообщается в Telegram-канале «Спутника и погрома».

На похороны Просвирнина собрали 7,7 млн рублей, из них 3,5 млн рублей ушло на оплату места на Троекуровском кладбище. Егор Просвирнин будет похоронен недалеко от могилы писателя и публициста Константина Крылова.

Остальные средства потратят на организацию прощания, памятник и поминки.

Просвирнин погиб после падения из окна третьего этажа дома на Тверской улице в Москве. По неподтвержденным данным, мужчина мог пребывать в состоянии наркотического опьянения. В момент происшествия в квартире с Просвириным находилась его жена.