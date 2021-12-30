РИАМО - 30 дек. За период с 20 по 24 декабря комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликована 21 закупка, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Так, опубликованы 1 закупка на выполнение работ по разработке проектной документации и капитальному ремонту гимназии №1 в Жуковском, 1 закупка на выполнение работ по разработке проектной документации и выполнение работ по капремонту Раменской средней общеобразовательной школы в Шаховской.

Размещены 1 закупка на предоставление подарочного набора юбиляра гражданам, получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации, в связи с 80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 100-летием, 105-летием, 110-летием (или более), 1 закупка на выполнение работ по разработке проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту Шаховской школы-интерната, 1 закупка на выполнение работ по разработке проектной документации и выполнение работ по капремонту Шаховской гимназии.

Опубликованы 1 закупка на выполнение проектной документации и выполнение работ по капремонту школы №4 в Орехово-Зуеве, 1 закупка на выполнение проектной документации и выполнение работ по капремонту Ликино-Дулевской основной общеобразовательной школе №4, 1 закупка на разработку проектно-сметной документации и проведение капремонта здания Средней общеобразовательной школы №11 в Сергиевом Посаде.

Размещены закупки на выполнение работ по разработке проектной документации и капремонту школ №2 и №8 в Жуковском, закупка на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением капремонта Сычевской средней общеобразовательной школы в Волоколамском округе.

Опубликованы также закупки на проведение работ в других школах в Люберцах, Волоколамском округе, Рузском округе, Мытищах.

Размещена закупка на выполнение инженерных изысканий, подготовке проектной документации, разработке рабочей документации, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, поставку оборудования для возведения административного здания в Кашире, закупка на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по капремонту колледжа «Подмосковье» в Лобне.